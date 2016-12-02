Сьогоднішній допит Шуляка щодо розстрілу Майдану організовано з порушеннями - адвокат сімей Небесної сотні

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив один з адвокатів сімей Небесної Сотні Віталій Титич.

"На мою думку, це не процесуальна дія, вона організована з порушенням численних статей. Це може мати певні негативні наслідки для процедури подальшого переслідування вказаних осіб", - сказав адвокат.

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Титич також зазначив однобоке ставлення суду та щодо допиту у справі екс-"беркутівців" екс-президента Україна Віктора Януковича в режимі відеоконференції, яка відбулася 28 листопада.

"Процедура допиту Януковича показала, що суд однобоко підходить, це мене досить здивувало, до цього процесу, порушуючи принципи перехресного допиту, не даючи звинуваченням реалізувати своє право", - каже він.

Нагадаємо, що сьогодні в Святошинському райсуді Києві відбудеться допит екс-командувача внутрішніми військами МВС Станіслава Шуляка в режимі відеоконференції. Засідання призначено на 13:00 за Києвом. Раніше допит перенесли з 28 листопада до 2 грудня, так як після допиту екс-президента України Віктора Януковича, у суду не вистачало часу забезпечувати зв'язок для відеоконференції.