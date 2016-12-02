Генпрокуратура встановила загибель 13 правоохоронців на Майдані – Горбатюк

Про це заявив начальник департаменту Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Щодо загиблих правоохоронців, на сьогодні встановлено загибель 13 правоохоронців і близько 200 дістали вогнепальні поранення. Щодо тілесних ушкоджень є дані, що понад 700 дістали інші тілесні ушкодження. Потерпілими на сьогодні, ті, хто з'явився, і подали заяви про те, що вони постраждали, є близько 500 осіб", - сказав Горбатюк.

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Він додав, що у слідства на сьогодні немає даних про те, що була спроба заходу спецпідрозділу "Альфа" до готелю "Україна", ці обставини не досліджувалися.

Нагадаємо, сьогодні відбувся допит екс-командувача ВВ Станіслава Шуляка у ролі свідка у справі екс-"беркутівців", яких підозрюють у розстрілі Майдану.

Під час допиту Шуляк заявив, що тільки 18 лютого у внутрішніх військах було 5 загиблих, ще 2 співробітники "Беркута" загинули – всього в той день було 7 загиблих. Крім того, було 84 тяжко поранених співробітників МВС, з них 36 – солдати внутрішніх військ.