Поліція про стрілянину в Княжичах: метою спецоперації була банда з колишніх правоохоронців

Про це виконуючий обов’язки керівника Нацполіції Вадим Троян доповів президентові, повідомляє прес-служба глави держави.

Читайте такожУ Княжичах чотирьох поліцейських розстріляли прямо в маркованій машині Держохорони

Він повідомив, що в рамках виконання доручення президента спільно із СБУ та Генеральною прокуратурою Нацполіція проводила розслідування діяльності злочинних груп, які займалися розбійними нападами та пограбуваннями населення під прикриттям правоохоронних органів.

За його словами, спецоперація проводилася по всій країні. В результаті оперативної роботи була виявлена злочинна група, яка діяла на теренах Києва та Київської області.

Троян повідомив, що до складу злочинної групи входили кілька осіб, серед яких були вже судимі за розбої та особи, які працювали, або мають відношення до правоохоронних органів.

Він заявив, що затримані були всі бандити, та доповів деталі операції, продемонстрував матеріали щодо наявних речових доказів злочинної діяльності групи, а також представив хронологію подій цієї трагічної ночі.

Президент висловив сподівання, що і в Національній поліції, і в інших правоохоронних органах зроблять відповідні висновки, які не допустять в умовах підвищеної небезпеки розбійних нападів та наявності великої кількості зброїв, прорахунків у плануванні.