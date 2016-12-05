В ООН закликали країни світу надати Україні допомогу у розмірі понад 200 мільйонів доларів
14:56, 05 грудня 2016Суспільство
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Україні необхідні кошти для вирішення проблем з водопостачанням, житлом та харчуванням.
Илюстрація / REUTERS
Гуманітарна місія ООН закликає світову спільноту надати Україні допомогу в розмірі 214 млн доларів США.
Про це заявив координатор ООН з гуманітарних питань Ніл Вокер, передає РБК-Україна.
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"Ми закликаємо уряди всіх країн, донорів, щоб Україні надали допомогу в ці складні часи. Загалом на такий захист потрібно 214 млн доларів, які необхідні, щоб надати людям життєво необхідну допомогу. Це водопостачання, це житло і харчування",- зазначив Вокер.
Відзначимо, за підрахунками ООН в Україні перебуває 2 млн 600 тис. внутрішньо переміщених осіб.
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