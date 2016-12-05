В ООН закликали країни світу надати Україні допомогу у розмірі понад 200 мільйонів доларів

Гуманітарна місія ООН закликає світову спільноту надати Україні допомогу в розмірі 214 млн доларів США.

Про це заявив координатор ООН з гуманітарних питань Ніл Вокер, передає РБК-Україна.

Читайте такожБездіяльність української влади змусить біженців з Донбасу мігрувати до інших країн - представник ООН

"Ми закликаємо уряди всіх країн, донорів, щоб Україні надали допомогу в ці складні часи. Загалом на такий захист потрібно 214 млн доларів, які необхідні, щоб надати людям життєво необхідну допомогу. Це водопостачання, це житло і харчування",- зазначив Вокер.

Відзначимо, за підрахунками ООН в Україні перебуває 2 млн 600 тис. внутрішньо переміщених осіб.