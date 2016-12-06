Бойовики випускають із в’язниць злочинців в обмін на службу в "ДНР" - Аброськін

Злочинців, які відбувають покарання у в’язницях на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, звільняють бойовики, в обмін на те, що злочинці вступлять до лав «ДНР». Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Головного управління Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"В Єнакіївській колонії злочинців, які вчинили особливо тяжкі злочини і засудженим переважно до довічного ув'язнення, дається "амністія" - звільнення з колонії в обмін на "службу" в НВФ "ДНР", - зазначив Аброськін.

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За його словами, початку поточного року затримано 7 співробітників пенітенціарної системи" "ДНР", ще 15 оголошені в розшук.

"Тюремники, які перейшли на бік терористів, перетворилися на злочинців. Відповідальності за скоєні злочини їм не уникнути. З початку 2016 року по даний період затримано 7 співробітників пенітенціарної системи "держави ДНР", 15 - оголошено в розшук", - написав він.

Аброськін також навів деякі приклади з життя колоній, розташованих на території "ДНР". Так, у Ждановской колонії, за його даними, діє "легальний наркотрафік": сюди завозиться наркотичний засіб і, "як в супермаркеті, засуджені його купують". Колонія ж служить швейним цехом з пошиття військової форми бойовикам.

Макіївська колонія використовується бойовиками "ДНР" як місце ув'язнення наших бійців ВСУ, так і бойовиків, які «провинилися».

Нагадаємо, За добу бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У денний час - 9, а під прикриттям темряви 17 разів.

Більшість обстрілів відбувалося з 120-мм мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр штабу АТО. Протягом вчорашнього дня бойовики концентрували вогонь переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках.