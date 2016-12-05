З українця Панова силоміць "вибивали" зізнання у нібито підготовці диверсій в Криму - адвокат

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це після засідання Лефортовського районного суду Москви повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.

"Не так у них все чисто у справі. За словами мого підзахисного, до нього досі ходять слідчі й умовляють відмовитися від нас як його адвокатів, вказують на те, що Олег Сенцов 20 років отримав, кажуть «ти також отримаєш і поїдеш», бояться, що він відмовиться від своїх свідчень або почне давати протилежні свідчення, бояться, що ми будемо розвивати тему з його тортурами", - сказав Дінзе.

За його словами, відповідна скарга подана в Слідчий комітет РФ.

"Якщо вони вчинили катування, вони повинні сидіти, а не розслідувати кримінальні справи і вести оперативно-розшукові заходи. Я вважаю, що ці люди - злочинці", - наголосив адвокат.

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Крім цього, Дінзе повідомив, що Панова ізолювали від зовнішнього світу і не дають можливості зустрітися з консулом і родичами.

Він повідомив, що затримали Панова 7 серпня, а заарештували 10 серпня, тобто його незаконно утримували не менш ніж добу.

Дінзе зазначив, що він приїхав до Криму як таксист і був затриманий, коли повертався на материкову Україну.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним із організаторів терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали».

Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів був затриманий Андрій Захтей.

Сьогодні, 5 грудня, суд Москви продовжив арешт Панову і Захтею до 7 березня 2017 року.