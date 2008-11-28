ArcelorMittal звільнить 9 тисяч осіб

Компанія ArcelorMittal, найбільший у світі виробник сталі, має намір найближчим часом скоротити дев`ять тисяч осіб шляхом програми добровільного звільнення. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії. Всього в ArcelorMittal працюють 320 тисяч осіб у 55 країнах світу.

За даними компанії, скорочення не зачеплять виробничої сфери, а торкнуться тільки адміністративних працівників і служб продажів. Причина звільнень - світова фінансова криза, через яку споживання сталі й інших металів значно скоротилося.

На початку листопада ArcelorMittal повідомила про те, що до кінця 2008 року скоротить виробництво на 30 відсотків. До цього передбачалося, що зниження виплавки становитиме тільки 15 відсотків.

Металургійна галузь постраждала від світової фінансової кризи чи не більше за інші в світі. Багато компаній закладали собі в інвестпрограми високу вартість металів, оскільки протягом останніх років вони зросли в ціні.

ArcelorMittal була утворена 2006 року після злиття європейської Arcelor і індійської Mittal Steel. Основний власник компанії - індійський мільярдер Лакшмі Міттал.

Лента.ру