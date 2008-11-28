У СБУ кажуть, що їх офіцер не причетний до згвалтування

Служба безпеки України спростовує інформацію про причетність свого співробітникадо скоєння тяжкого злочину (згвалтування) у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «ця інформація, яка була розповсюджена окремими ЗМІ, не знайшла свого підтвердження». «Ми зв’язувалися з українським Посольством у Росії, вони це не підтвердили», йдеться у повідомленні.

*** За інформацією ряду ЗМІ, співробітники УВС Східного адміністративного округу Москви затримали громадянина України з документами капітана СБУ, якого підозрюють у розпусних діях і спробі згвалтування студентки в ліфті.