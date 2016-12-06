Голодна смерть у центрі Києва: у соцмережах мати, з вини якої помер син, писала про любов до дітей (фото)

Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

Якщо судити про жінку на її сторінці у соцмережі ВКонтакте, то вона іскрилася любов'ю до своїх дітей і божеволіла від свого коханця, якого називала чоловіком.

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Переважна більшість постів на її сторінці присвячені її дітям та коханому чоловіку. У Владислави багато фотографій її доньки із сином, під ними ласкаві підписи: "Мамина радість", "Красуня", "Моя любов", "Люблю тебе, милий".

Також вона захоплювалася своїм цивільним чоловіком: "Мій чоловік завжди має рацію, завжди найкращий і завжди переможець. Ще б пак, це ж мій чоловік". Головний статус на сторінці Подчапко теж стосується її коханця: "У тебе буде один один, найкращий, назавжди, і цей друг - твій чоловік. А решта так, знайомі".

Раніше УНІАН повідомляв, що однорічний хлопчик помер, за життя дворічної дівчинки борються лікарі після того, як діти на 9 днів залишилися у квартирі у Києві без матері.