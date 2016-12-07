"Не захотіли ризикувати": правозахисник про дії поліцейських, які могли врятувати зачинених у квартирі в Києві дітей

Про розповів голова правління "Міжнародної Ліги захисту прав громадян", правозахисник Едуард Багіров, передає "Обозреватель".

"У цьому випадку сусіди проявили пильність й викликали поліцію, розраховуючи на те, що поліцейські прийдуть і зможуть з'ясувати ситуацію, надати максимальну допомогу. Але поліцейські дійсно не мають законного права відчиняти двері, входити у приміщення", - підтвердив правозахисник.

Разом з тим, за його словами, у поліції була можливість "проявити наполегливість і відповідальність" у цій справі – увійти в приміщенні у складі спеціальної комісії. "Вони могли викликати представника ЖЕКу, сусідів, дільничного інспектора, запросити фахівця, який відкриває замки, і все-таки увійти до приміщення у присутності свідків, задокументувавши це все".

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Правозахисник пояснив: "Якщо виявиться, що у зачиненому приміщенні перебувають літні люди, інваліди, діти, навіть тварини – собаки або кішки - це є обґрунтуванням законності їхніх дій. Ніхто не дорікнув би поліцейському, якби він зайшов у приміщення і врятував дітей".

Оцінюючи ситуацію, Багіров звернув увагу на два аспекти: "З одного боку, певною мірою йдеться про недбалість поліцейських, недобросовісність у виконанні своїх службових обов'язків. З іншого боку, в Україні немає законів і чітких нормативних актів, які б регламентували поведінку поліцейського в таких випадках. Якщо виявиться, що в приміщенні нікого немає, власники можуть написати скаргу, можуть бути судові переслідування".

Таким чином, "поліцейські не виявили відповідальності, наполегливості, не захотіли ризикувати, побоюючись можливих правових наслідків", - зробив висновок правозахисник.

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