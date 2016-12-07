Суд у Харкові подовжив арешт екс-меру Слов'янська Штепі до 3 лютого

Червонозаводський райсуд Харкова продовжив екс-меру Слов’янська Нелі Штепі міру запобіжного заходу у вигляді утримування під вартою до 3 лютого 2017 року, повідомляє Depo.ua.

"Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 7 грудня. Міра запобіжного заходу для Штепи була продовжена за клопотанням прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд врахував тяжкість обвинувачення підсудної, суспільний інтерес у справі та норми діючого КПК, які забороняють обрання іншого, окрім тримання під вартою, виду запобіжного заходу для обвинувачених за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність України).

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Наступне засідання призначене на 14:00 27 грудня. Суд продовжить вивчення відео доказів у справі.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Червонозаводський районний суд Харкова продовжив до 26 грудня тримання під вартою екс-мера Слов'янська Штепи, яка обвинувачується у сепаратизмі.

Довідка УНІАН. Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.