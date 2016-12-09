"Можуть пакувати речі": у Львові суд вирішив виселити Російський культурний центр

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

"Російське культурне товариство і його "братні" організації такі як редакція українофобського "Руского вєсніка" можуть потроху пакувати речі", - зазначив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

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Нагадаємо, у жовтні депутати Львівської облради вирішили виселити з комунального приміщення Російське культурне товариство імені Пушкіна, проте орендарі відмовилися залишити будівлю.

Після цього Львівська облрада подала позов до суду про примусове виселення Російського культурного центру.