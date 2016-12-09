"Можуть пакувати речі": у Львові суд вирішив виселити Російський культурний центр
15:35, 09 грудня 2016Суспільство
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Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про виселення Російського культурного центру і суборендарів з будівлі на вулиці Короленка у Львові.
Суд таки виселяє Російський культурний центр / ombudsman.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.
"Російське культурне товариство і його "братні" організації такі як редакція українофобського "Руского вєсніка" можуть потроху пакувати речі", - зазначив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.
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Нагадаємо, у жовтні депутати Львівської облради вирішили виселити з комунального приміщення Російське культурне товариство імені Пушкіна, проте орендарі відмовилися залишити будівлю.
Після цього Львівська облрада подала позов до суду про примусове виселення Російського культурного центру.
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