У Запоріжжі через виплати пенсій псевдопереселенцям здійснювалося фінансування "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста.

Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території. Організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т.зв. "ДНР".

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже 12 млн грн.

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Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБ України вилучили чимало банківських карток та підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенців.

У рамках кримінального провадження зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.