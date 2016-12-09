На Дніпропетровщині у снігові замети потрапили три "швидких" та шкільний автобус
17:45, 09 грудня 2016Суспільство
315 0
За добу на Дніпропетровщині рятувальники зі снігового замету вилучили 3 машини швидкої медичної допомоги, шкільний автобус та інший транспорт.
За добу пожежно-рятувальні підрозділи області 17 разів залучалися для надання допомоги населенню / twitter.com @anawanna1958
Шкільний автобус зі снігового замету рятувальники вилучили у Межівському районі.
Читайте такожНа Дніпропетровщині відкрились 235 стаціонарних пунктів обігріву
За даними прес-служби ДСНС, у снігових капканах також опинялись машини в, Софіївському, Солонянському, Васільсковском, Покровському, Нікопольському, Петропавлівському, Криворізькому та Новомосковському районах.
Загалом за добу пожежно-рятувальні підрозділи області 17 разів залучалися для надання допомоги населенню, в тому числі з прибирання дерев і визволення з снігу автомобілів. Всього «звільнили» 40 машин, серед яких 3 – "швидких".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter