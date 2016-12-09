На Дніпропетровщині у снігові замети потрапили три "швидких" та шкільний автобус

Шкільний автобус зі снігового замету рятувальники вилучили у Межівському районі.

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За даними прес-служби ДСНС, у снігових капканах також опинялись машини в, Софіївському, Солонянському, Васільсковском, Покровському, Нікопольському, Петропавлівському, Криворізькому та Новомосковському районах.

Загалом за добу пожежно-рятувальні підрозділи області 17 разів залучалися для надання допомоги населенню, в тому числі з прибирання дерев і визволення з снігу автомобілів. Всього «звільнили» 40 машин, серед яких 3 – "швидких".