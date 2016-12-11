На Одещині прикордонники затримали два авто, які шукав Інтерпол
В Одеській області прикордонники на пунктах пропуску "Кучурган" та "Рені" виявили два автомобілі, які перебували в розшуку.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
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"Автомобіль Mercedes, який перебував у розшуку, виявили сьогодні зранку в пункті пропуску "Кучурган" прикордонники Білгород-Дністровського загону. Під час перевірки транспортного засобу молдавської реєстрації, що прямував до України, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. За відповідною інформацію було встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку на території Італії”, - йдеться у повідомленні.
Ще одну автівку марки Toyota 2012 року, яка теж перебувала за базою даних Інтерполу в розшуку, зупинили у п'ятницю в пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону. Транспортний засіб прямував на виїзд з України.
За даними фактами проінформовано представників Національної поліції.