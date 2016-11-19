На Одещині затримали іноземця, який вчинив смертельну ДТП і розшукувався Інтерполом
14:39, 19 листопада 2016Інциденти
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В Одеській області затримано іноземця, який розшукується Інтерполом за скоєння ДТП зі смертельним результатом.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк, прикордонники сьогодні вночі в пункті пропуску «Рені» затримали громадянина Молдови, на якого спрацювала база даних Інтерполу.
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«Чоловік прямував до України на вантажному автомобілі МАN з причепом», - сказав Перегняк.
Під час перевірки було встановлено, що цей громадянин перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.
Щодо цього факту були проінформовані чергові Укрбюро Інтерполу та Ренійського відділення поліції. Іноземця передали поліцейським.
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