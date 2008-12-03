Кабмін не дає поблажки банкам: 2-3 січня - на роботу

Кабінет Міністрів України пропонує встановити 2-3 січня робочими днями для банків. Про це говориться в постанові КМУ №1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» від 26 листопада (набуває чинності з моменту публікації), обнародуваній на сайті уряду.

«Рекомендувати Національному банку забезпечити роботу банківських установ 30-31 грудня 2008 року і 2-3 січня 2009 року для своєчасного перерахування коштів на виплату пенсій», - говориться в документі.

Як повідомлялося, Кабмін рекомендував керівникам підприємств, установ і організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта", Державного казначейства і банківських установ) перенести в порядку і відповідно до умов, встановлених законодавством, в 2009 році для працівників, яким встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з п`ятниці 2 січня - на суботу 10 січня, понеділка 5 січня - на суботу 24 січня, вівторка 6 січня - на суботу 7 лютого.