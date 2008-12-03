МОЗ просить не спекулювати на смерті 82-річного фармацевта

Міністерство охорони здоров’я України закликає припинити спекуляції навколо загибелі людини під час акції протесту фармацевтів.

Як зазначається у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою МОЗ, відомство “висловлює глибоке обурення фактами зловживань на темі смерті громадян з метою отримання сенсаційних та резонансних інформаційних приводів” (йдеться про смерть 82-річного фармацевта з Миколаївської області, який помер по дорозі від Будинку уряду до Секретаріату Президента під час вчорашньої акції проти обмеження націнок на ліки й медичні вироби - УНІАН).

У заяві зазначається, що протягом багатьох років “в суспільстві лунали звинувачення у бездіяльності держави в питанні наведення ладу на фармацевтичному ринку”, а “надприбутковий фармацевтичний бізнес залишався недоторканною «священною коровою» для всіх урядів”.

“Вперше за 17 років уряд пішов на непопулярні кроки і розпочав кардинально реформувати фармацевтичну галузь”, йдеться у заяві. У МОЗ заявляють, що керівництво відомства та уряду “свідоме того, що започатковані реформи будуть болючими, тривалими, не позбавлені помилок, та матимуть жорсткий спротив”.

Як сказано у заяві, спроба уряду зменшити націнку аптек на ліки призвела до бойкоту, зникнення препаратів з полиць та звільнення рядових працівників, пр цьому “реальні власники фармбізнесу, які керують ситуацією на ринку, залишаються за кулісами”.

У той час, коли МОЗ та представники бізнесу “спільно погоджують зміни до законодавства, аби виправити ситуацію на ринку, окремі учасники процесу вдаються до недобросовісних PR-кампаній, підбурюючи громадян на акції протесту”, йдеться у заяві.

“На жаль, заручниками тих, хто просто заробляє гроші з плакатом в руках, стають пересічні громадяни. Вони щиро вірять в обіцянки аморальних ділків, які кличуть до Києва «захищати себе та своїх дітей», заявляють у МОЗ і наголошують, що “заради надприбутків чи задоволення політичних амбіцій вже перейдена будь-яка розумна межа, паплюжаться людські цінності”.

Автори заяви вважають, що ЗМІ “цинічно використовують, підкидаючи «рейтингові» новини про смерті людей”.

МОЗ закликає “всю спільноту, вітчизняні ЗМІ, політиків та бізнесменів припинити грати зі словом «смерть», використовувати справжнє людське горе для досягнення сумнівних цілей”.