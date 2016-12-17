В окупованому Криму відпустили затриманого напередодні проукраїнського активіста (фото)

Про це повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вона розповіла, що напередодні Мовенка відпустили з будівлі окупаційного ФСБ, пише Громадське Радіо.

Читайте такожФСБ допитала Умерова через участь у передачі на українському телеканалі

«На даний момент відомо, що підписка про невиїзд йому не вручалася, принаймні, він таких документів не підписував. З нього брали певні пояснення. Як буде далі розвиватися ситуація, я думаю, що навіть сам Ігор не знає, тому що йому закидали деякі пости в соціальних мережах і коментарі, але все це було невиразно і незрозуміло, він навіть на сьогоднішній день не може зрозуміти, чи є кримінальна справа, чи ні», — сказала Скрипник.

У той же час Скрипник додала, що вдома у Мовенка був обшук, у нього вилучили техніку.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Севастополі співробітники ФСБ затримали Мовенка, якого у вересні побили за українську символіку і символіку підрозділу "Азов" на вулиці міста.

Перед затриманням у Мовенка пройшов обшук: вилучили ноутбук, жорсткі диски, телефон.