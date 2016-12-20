В Одеській області встановлено рекорд України з наймасовішого параду Святих Миколаїв

В районному центрі Доброслав (Лиманський район) Одеської області встановлено рекорд України з наймасовішого параду Святих Миколаїв.

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Як повідомили УНІАН, у Доброславській селищній раді, рекорд офіційно зафіксовано ввечері 19 грудня представником Національного реєстру рекордів України.

Диплом у номінації «Рекорд з наймасовішого параду Святих Миколаїв» вручено голові селищної ради Людмилі Прокопечко.

Як пояснила Прокопечко, у параді взяли участь 673 людини.

Люди в біло-блакитних стилізованих костюмах пройшли вулицями Доброслава колоною – на центральну площу селища міського типу, до ялинки.

У встановленні рекорду взяли участь місцеві жителі різного віку – від літніх людей до відповідно вбраних маленьких дітей, яких батьки везли у візочках. Деякі діти їхали велосипедами. Частина учасників параду одягнули білі бороди.

У колоні була також "колісниця" (стилізований віз), запряжена "оленем" (конем, прикрашеним відповідним чином), в якій знаходилися Снігуронька і Святий Миколай.

На площі відбувся святковий концерт. Кожна вбрана у костюм Святого Миколая дитина отримала подарунок. Всіх учасників заходу пригощали чаєм та солодощами.