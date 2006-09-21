Шахта ім.Засядька є однією з найбільш небезпечних у світі

Шахта ім. Засядька в Донецьку є однією з найбільш небезпечних у світі.

З подібними заголовками вийшла більшість сьогоднішніх видань.

Зокрема, про це пише “Газета по-українськи”, посилаючись на інформацію Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду МНС.

Видання наводить слова колишнього майстра технічної безпеки шахти ім. Засядька Ігоря ТКАЧЕНКА, який стверджує, що на шахті завжди був низький рівень безпеки.

“На шахті Засядька завжди був беспрєдєл. За часів СРСР керівництво ще хоч якось боялось перевірок, але зараз на всіх начхати. Ліхтарі у шахтарів не працюють, половина протигазів поламані. До гірників ставляться, як до забійного м’яса. Я взагалі дивуюсь, як вона не вибухає щодня”, - розповів І.ТКАЧЕНКО. Разом з тим він висловив думку, що “у дев’яти вибухах із десяти винні самі шахтарі”. За його словами, шахтарі бачать, що шахту заповнив газ, але все одно продовжують добувати вугілля. І.ТКАЧЕНКО запевняє, що не раз бачив, як шахтарі самі блокують рятувальні пристроїв, через що не спрацьовує аварійне відключення відбійних молотків, коли шахту заповнює шкідливий газ.

У свою чергу голова Незалежної профспілки гірників України Михайло ВОЛИНЕЦЬ також піддержує, що ця шахта завжди вважалась небезпечною, але дуже прибутковою.

Водночас газета “Экономические известия» повідомляє, що за часів незалежності в українських шахтах загинуло більш як 3,5 тис. гірників. Кожен мільйон тонн вугілля коштує чотири людських життів. Видання нагадує, що на шахті ім. Засядька в 2002 році загинуло 20 гірників, в 2001 – 55, в 1999 – 50.

В ЗМІ також зазначається, що шахта ім. Засядька - одна з найглибших в Україні. На ній впродовж декількох років працює найсучасніша дегазаційна апаратура, яка направляє метан, що виділяється, на електростанцію. Наголошується, що у разі відсутності цієї техніки викид метану був би значнішим і загиблих від вибуху було б значно більше.

Газета “Україна молода” відзначає, що таке обладнання використовується вперше в історії вітчизняного вуглевидобутку. Повідомляється, що в травні цього року запрацювала перша когенераційна станція, здатна виробляти електроенергію та тепло із підземного газу.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня на шахті імені Засядька на глибині 1078 м стався раптовий викид вугільно-газової суміші. 13 гірників загинули, близько 60 шахтарів госпіталізовано.

На місці події працює спеціальна державна комісія під головуванням віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА.