Телеканал UBR припиняє мовлення
09:11, 29 грудня 2016Суспільство
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З 1 січня 2017 року телеканал UBR припиняє мовлення.
Телеканал UBR припиняє мовлення / telekritika.ua
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар.
"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", – написав він.
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Також Шинкар додав, що мовлення припиняється з 1 січня 2017 року.
"Так, повністю канал. З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", - уточнив випусковий редактор.
Як повідомляв УНІАН, керівництво телеканалу 1+1 заявило про спробу позбавити телеканал ліцензії.
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