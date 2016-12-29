Телеканал UBR припиняє мовлення

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар.

"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", – написав він.

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Також Шинкар додав, що мовлення припиняється з 1 січня 2017 року.

"Так, повністю канал. З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", - уточнив випусковий редактор.

Як повідомляв УНІАН, керівництво телеканалу 1+1 заявило про спробу позбавити телеканал ліцензії.