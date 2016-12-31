Євробачення-2017: київську сцену проектуватиме той самий дизайнер, що у Дюссельдорфі та Відні

15:31, 31 грудня 2016
Суспільство
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Сцену для українського Євробачення розроблятиме Флоріан Відер - той самий дизайнер, який проектував їх у Дюссельдорфі, Баку та Відні.

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Дизайнером сцени для Євробачення-2017 став Флоріан Відер (Florian Wieder). Київська сцена - вже четверта сцена, яку він розроблятиме для міжнародного пісенного конкурсу. Про це повідомляє прес-служба НТКУ.

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У портфоліо Флоріана Відера – сцени Євробачення у Дюссельдорфі, Баку та Відні, а також такі проекти, як талант-шоу "Х-Фактор" у Великій Британії та США і "MTV Video Music Awards".

"Я обожнюю ідею, яка лежить в основі Євробачення. Так багато різних країн і культур збираються, щоб відсвяткувати разом цю подію. Це мене дійсно вражає. – розповів Флоріан. – Пісенний конкурс є одним із найбільш неймовірних проектів у моїй кар’єрі. Подібних йому – є лише кілька в світі. Отож для мене це честь стати дизайнером сцени для шоу, що відбудеться в Києві".

Флоріан Відер вважає, що головне його завдання – створити відчуття щастя і захвату в кожного, хто долучиться до Євробачення: "Я вже запланував використати деякі революційно нові напрацювання, але поки триматиму їх у секреті. Дизайн сцени Євробачення-2017 буде унікальним і відмінним від попередніх шоу. Міжнародний пісенний конкурс – це не тільки проект, який мене запалює, він також є творчим викликом, що дуже надихає мене, як дизайнера".

Конкурс на творчу концепцію сцени пісенного конкурсу Національна телекомпанія України проводила з листопада. Після аналізу відповідного ринку послуг, до найкращих продакшн-дизайнерів були надіслані пропозиції взяти участь у відборі ідеї оформлення сцени Євробачення-2017.

Зрештою НТКУ отримала конкурсні роботи від чотирьох компаній: двох українських – Zinteco і Artmax і двох іноземних – Wieder Design і Kuby Design. Це – професійні дизайнери, які мають багаторічний досвід технічного забезпечення різноманітних шоу. Головним критерієм відбору були унікальність та креативність ідеї оформлення сцени міжнародного пісенного конкурсу.

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Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
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