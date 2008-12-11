Голові НБУ у парламенті сьогодні буде несолодко?

У голови Нацбанку Володимира Стельмаха на запитання, що робити банкам у разі неповернення позичальником кредиту, відповідь проста – реалізовувати заставу. Фактично це означає схвалення паном Стельмахом дій тих банків, які забирають у людей квартири, куплені в кредит, адже заставлені саме вони.

Тобто, очільник НБУ радить залишати людей без житла. Знаючи вкрай негативне ставлення до таких рішень з боку більшості депутатів, неважко передбачити: головному банкірові у парламенті сьогодні буде несолодко. І вже поширюються чутки, що під майже 70-річним главою центробанку захиталося крісло.

ICTV