Голові НБУ у парламенті сьогодні буде несолодко?
09:45, 11 грудня 2008Суспільство
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Ширяться чутки
У голови Нацбанку Володимира Стельмаха на запитання, що робити банкам у разі неповернення позичальником кредиту, відповідь проста – реалізовувати заставу. Фактично це означає схвалення паном Стельмахом дій тих банків, які забирають у людей квартири, куплені в кредит, адже заставлені саме вони.
Тобто, очільник НБУ радить залишати людей без житла. Знаючи вкрай негативне ставлення до таких рішень з боку більшості депутатів, неважко передбачити: головному банкірові у парламенті сьогодні буде несолодко. І вже поширюються чутки, що під майже 70-річним главою центробанку захиталося крісло.
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