Фасад скандального театру на Подолі закидали чорною фарбою (фото)

Про це на сторінці спільности "Громада Андріївського узвозу" у Facebook повідомив киянин Олексій Кулішенко.

"Я не прихильник таких дій. Але люди у нас якісь...знервовані", - написав Олексій Кулішенко.

Як повідомляв УНІАН, поява нового фасаду театру на Подолі викликала обурення киян через його зовнішній вигляд, що не відповідає архітектурному ансамблю Андріївського узвозу. Ті, кому він подобається, стверджують, що це хороший зразок сучасної архітектури.

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Відкриття Театру на Подолі заплановано на весну 2017 року, до Дня театру. 29 листопада в Києві відкрили фасад будівлі. Будівництво об'єкту було розпочато в 2004 році. Потім через брак коштів роботи були зупинені, здача об'єкту була відкладена.

У 2015 році було прийнято рішення про залучення меценатських коштів. Меценатом будівництва виступила корпорація Roshen.