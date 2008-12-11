Міністерство пропонує будувати житло без розеток і унітазів

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України пропонує передбачити можливість введення в експлуатацію житлових будинків без внутрішніх опоряджувальних робіт.

Про це говориться в проекті наказу “Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків”, опублікованому на сайті міністерства.

Згідно з документом, пропонується вводити дома в експлуатацію без опорядження (фарбування, наклеювання шпалер, оздоблення плиткою) житлових приміщень, кухонь, ванних кімнат і туалетів, інших підсобних приміщень; покриття підлоги паркетом, лінолеумом, облицювальною плиткою тощо; установлення сантехнічного устаткування і приладів (мийок, вмивальників, унітазів, біде, ванни), сантехнічної арматури (водозбірні крани, змішувачі), окрім запірних кранів на відгалуженнях від стояків у місцях підключення цього устаткування, а також поквартирних приладів обліку водопостачання.

Також пропонується зробити можливим прийняття будинків в експлуатацію без установлення електроплит і світильників, радіо-, телевізійних і телефонних розеток за умови забезпечення нормативних вимог з електробезпеки, пожежної безпеки і техніки безпеки в будівництві.

При цьому житлові будинки, в яких квартири побудовані за кошти Держбюджету і кошти місцевих бюджетів для соціально незахищених верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни, багатодітні сім`ї, громадяни, які постраждали від Чорнобильської катастрофи), приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсягу.