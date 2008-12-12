У Знам'янському ізоляторі ув'язнених бив спеціально викликаний «Беркут»?

Вінницька правозахисна група з неанонімних джерел отримала інформацію про масове побиття заарештованих та підсудних, які утримувалися в Знам’янському ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) у Кіровоградській області.

Як повідомили УНІАН у Вінницькій правозахисній групі, в ніч на 9 грудня співробітниками райвідділу міліції "за безпосередньої участі старших офіцерів цього райвідділу було по-звірячому побито групу осіб, що утримувалися в ІТТ". За непідтвердженою інформацією, у побитті брав участь підрозділ «Беркут», який було спеціально викликано для участі в цій акції.

За інформацією правозахисників, після акції залякування по медичну допомогу звернулося сім заарештованих, двох з яких було госпіталізовано до місцевої лікарні з переломами, черпно-мозковими травмами та іншими тілесними ушкодженнями.

"Нашу особливу тривогу викликає той факт, що вказані особи були персонажами публікацій у газеті «Правда України» про системні грубі порушення їхніх прав на етапі досудового слідства щодо злочинів, скоєння яких інкримінується цим особам. Ми вбачаємо в побитті засуджених намагання тиску на жертв порушень прав людини", - заявляє Вінницька правозахисна група.

Првозахисники звертаються до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням відкрити провадження за повідомленнями про незаконне насильство над заарештованими в Знам`янському ІТТ Кіровоградської області.