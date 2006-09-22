Заяви адвокатів співвласників “Студії “1+1” є намаганням вплинути на суд

Заяви адвокатів почесного президента телеканалу “1+1” Олександра РОДНЯНСЬКОГО, його дружини Валерії МІРОШНИЧЕНКО та співвласника телеканалу Бориса ФУКСМАНА під час брифінгу 19 вересня мали на меті опосередкований вплив на Апеляційний суд.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив представник у суді інтересів співвласника «ПриватБанку» Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО Вячеслав КАРТАШОВ, нагадавши, що Апеляційний суд розглядатиме їхні скарги на рішення Печерського районного суду м. Києва, який визнав за І.КОЛОМОЙСЬКИМ право власності на частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1”.

«Інакше я просто не можу пояснити прагнення повідомити широкому загалу через засоби масової інформації про оскарження дій судді, який прийняв рішення у цій справі”, - зазначив В.КАРТАШОВ. На його думку, проведення брифінгу, а також зміст тих заяв, які були зроблені його учасниками, “мали на меті формування заздалегідь негативного ставлення громадськості до можливості вирішення спору на користь позивача, подаючи для необізнаних громадян обставини справи у свідомо спрощеному вигляді, а місцями і в жанрі детективної історії”.

Адвокат нагадав, що статтею 126 Конституції України вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. “Свого часу Верховний Суд України достатньо чітко висловив думку з приводу цього питання”, - зазначив В.КАРТАШОВ. Він також додав, що висновки суду з тих чи інших питань застосування права, як матеріального, так і процесуального, не можуть бути підставою для оскарження його дій, - це є імперативною нормою Закону України „Про статус суддів”, покликаною забезпечити дію принципу незалежності суддів.

Як повідомляв УНІАН, на брифінгу 19 вересня представники А.РОДНЯНСЬКОГО та В.МІРОШНИЧЕНКО заявили про численні порушення під час розгляду справи за позовом І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1” у Печерському районному суді м. Києва. Представники А.РОДНЯНСЬКОГО та В.МІРОШНИЧЕНКО повідомили також, що звернулися щодо дій головуючого у цьому процесі до Вищої ради юстиції, а також Генеральної прокуратури України.

Довідка УНІАН. З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Борис ФУКСМАН вели переговори про продаж прав, що належать їм, І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол. Завершення угоди мало відбутися до вересня 2005 року. Проте вже у середині серпня минулого року корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактично відкликала свою згоду на проведення зазначеної транзакції.

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсягу позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1”.

Водночас О.РОДНЯНСЬКИЙ 9 вересня заявив, що про продаж частки в статутному капіталі телеканалу «1+1» І.КОЛОМОЙСЬКОМУ «ніяких угод не було».