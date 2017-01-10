У "ДНР" заявили, що не хочуть обміну полонених за пропозиціями Савченко

Про це заявила "уповноважений з прав людини в "ДНР" Дар'я Морозова, повідомляє Espreso.tv з посиланням на російські ЗМІ.

"Ми ведемо переговори з однозначної позиції про обмін всіх підтверджених осіб за прізвищами на всіх. Йдеться навіть не про обмін за прізвищами, а просто про якесь рішення української влади повернути лише половину утримуваних осіб, що є неприйнятним", - сказала Морозова.

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За її словами, "ДНР" домагається повернення 527 осіб в обмін на 42 громадян України. Морозова наголосила, що пропозиції щодо обміну від Савченко є неприйнятними.

Морозова додала, що питання обміну полонених, як і раніше, буде порушуватися на зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Надія Савченко оприлюднила списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі.