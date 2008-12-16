МВС контролює гроші, виділені на НСК "Олімпійський"

Підрозділи боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України постійно контролюють хід будівництва на НСК “Олімпійський” і, зокрема, витрату бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра внутрішніх справ, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО на прес-конференції щодо підготовки міліції до проведення Євро-2012 в Україні.

За словами заступника міністра, в кожній службі МВС створено відповідні відділи чи групи і призначено осіб, відповідальних за забезпечення безпеки під час підготовки та проведення майбутнього турніру. Тобто, додав він, сьогодні правоохоронці по всіх напрямках здійснюють як роботи з підготовки до Євро-2012, так і контроль за їх виконанням.

“Зокрема, розпочинаються роботи з будівництва НСК “Олімпійський”. Відповідно, служби боротьби з економічною злочинністю мають відповідних фахівців, які будуть контролювати цей захід, для того, щоб ні в кого не виникало думки про те, що там можна щось освоїти і зовсім за межами цього комплексу”, - зазначив О.САВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада уряд схвалив техніко-економічне обгрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн.

Водночас, 28 листопада міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО запевнив, що вартість монтажних робіт на стадіоні становить 1 млрд. 398 млн. 505 тис. грн, а інші витрати стосуються не реконструкції, а облаштування прилеглих до спорткомплексу, територій, і в першу чергу будівництва комунікаційних мереж. Він також повідомив, що уряд дав доручення правоохоронним органам контролювати використання бюджетних коштів під час реконструкції «Олімпійського».