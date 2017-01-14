У Лук’янівському СІЗО заперечують, що "торнадівець" Онищенко відрізав вухо екс-підлеглому

Заступник начальника Лук’янівського СІЗО Олександр Савченко заперечив, що заарештований екс-командир роти "Торнадо" Руслан Онищенко відрізав вухо своєму колишньому підлеглому - Максиму Глібову, повідомляє Громадське.

Водночас Савченко не зміг пояснити кадри відео, на який зафіксовано, ймовірно, напад Онищенка на свого підлеглого.

"Я бачив це відео, але не можу пояснити, що там відбувалося, я не бачив. Зі слів чергового, Глібов відрізав собі вухо до того, як був напад на молодшого інспектора. Потім він намагався кидатися на співробітників, і його тримали "торнадівці", от і все", - сказав Савченко.

У Міністерстві юстиції не змогли підтвердити або спростувати факт нападу Онищенка на свого підлеглого.

"Були рапорти від чергових. Тому що це відбувалося в швидкому режимі. А відео дивилися вже вчора вночі. Тому, я гадаю, розшифрування того відео з серверів затягнуло час. Якщо виявиться, що відео достовірне, то буде проведено розслідування і будуть зроблені відповідні висновки", - сказав у коментарі Громадському заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

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За словами Чернишова, якщо підтвердиться, що вухо Глібову відрізав саме його екс-командир Онищенко, то "було б логічним в подальшому тримати їх в різних місцях".

"Зважаючи на ухвалу Оболонського райсуду, ми, разом із військовою прокуратурою, будемо думати, як діяти далі", - уточнив Чернишов.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео з Лук'янівського СІЗО, на якому видно, що колишній боєць спецроти "Торнадо" Максим Глібов не відрізає собі вухо.

Раніше колишній командир "Торнадо" Онищенко заявив, що Глєбов сам собі відрізав вухо і вирішив завдати собі каліцтва через "емоції після суду".

Адвокат Володимир Якимов заявляв, що Глібов відрізав собі вухо нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО.

Нагадаємо, 11 січня у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Пізніше стало відомо, що один з "торнадівців" Максим Глібов відрізав собі вухо.