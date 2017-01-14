Конфлікт у Лук'янівському СІЗО: "торнадівцю" вухо відрізав екс-командир – ЗМІ (відео)
Колишній боєць спецроти "Торнадо" Максим Глєбов не відрізав собі вухо. Це зробив його екс-командир Руслан Онищенко.
Про це пише Громадське з посиланням на відео, опубліковане журналісткою Альоною Луньковою.
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Заступник начальника Лук'янівського СІЗО Олександр Савченко повідомив журналістам, що камера спостереження дійсно встановлена на цьому місці.
Раніше Комбат «Торнадо» Онищенко заявив, що Глєбов сам собі відрізав вухо і вирішив завдати собі каліцтва через «емоції після суду».
Адвокат Володимир Якимов заявляв, що Глєбов відрізав собі вухо нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО.
Нагадаємо, 11 січня у столичному Лук’янівському СІЗО сталися сутички між ув'язненими та охороною.Згодом стало відомо, що один з «торнадівців» після того, як дав свідчення, відрізав собі вухо.