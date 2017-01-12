"Торнадівці" не нападали на співробітників Лук'янівського СІЗО – Мін'юст

Про це заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

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"Ніяких дій щодо нападу на співробітників СІЗО, як нападів або якихось дій з приводу збройової, такого не було, це - плітки. Ситуація була керована з самого початку, але чоловік зробив таку дію (в’язень завдав собі тілесне ушкодження - УНІАН), щоб привернути увагу до своєї позиції щодо ходу слідства та суду", - сказав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, столична поліція розпочала кримінальне провадження через конфлікт у Лук'янівському слідчому ізоляторі, який виник між працівниками установи та ув'язненими.

У відомстві зауважили, що екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції одразу після отримання повідомлення про конфлікт виїхали на місце пригоди.

Раніше ЗМІ повідомляли, що конфлікт стався між бійцями розформованої роти "Торнадо", які утримуються в слідчому ізоляторі, та співробітниками установи.