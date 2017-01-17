В старовинній будівлі Одеси знайшли унікальні фрески під зруйнованою від морозів фарбою

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, в результаті складних погодних умов у січні, в будівлі, яка є пам'яткою архітектури «Селянський банк (1914 року побудови, архітектор Юрій Дмитренко), на стінах почав руйнуватися шар фарби.

«Цей дуже товстий шар, під яким у холі виявлено фрески, було нанесено в радянський час. Зараз під фарбою, яка почала відставати, видно людей, символи тієї епохи», - розповіли в обласній раді.

Будівля перебуває у власності облради, розташована в центрі міста, на вулиці Маразліївська, 34/А. Після банку в ньому розташовувався Палац студентів, зараз здається в оренду різним структурам.

У прес-службі зазначили, що 16 січня голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський відвідав колишній Селянський банк, після чого було прийнято рішення про створення робочої групи, до якої ввійдуть профільні фахівці.

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«Обласною радою буде створено робочу групу, до якої увійдуть фахівці з цього питання, щоб встановити культурну та історичну цінність робіт. Також в Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА направимо відповідного листа для залучення профільного спеціаліста і встановлення цінності художнього твору», - зазначив Урбанський.

Зокрема, планується стилістична і техніко-технологічна експертиза, необхідно встановити рік виконання фрески, ім'я автора.

На думку історика Кирила Ліпатова, в будівлі Селянського банку виявлено роботи, виконані в 1928 році «бойчуківцями».

«Сирість і час виявили під штукатуркою розпис, виконаний у 1928 році Михайлом Бойчуком та Антоніною Івановою. Більше робіт бойчуківців в Одесі не збереглося. Фрески унікальні», - наголосив він.