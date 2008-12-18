До закриття торгів на міжбанку курс долара знову підвищився

Сьогодні на міжбанку торги з долара США відкрилися котируваннями 9,2500/9,6500, на 11.00 ціни зросли до 9,5000/9,9000, а на 12.00 відкотилися до 9,3000/9,6500. На закриття цінові рівні знову підвищилися - 9,5500/9,8000.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15.00 НБУ оголосив про вихід на ринок з продажем валюти за курсом 8,8700.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,3265/0,3445, а на 11.00 ціни піднялися до 0,3370/0,3530, і на 12.00 досягли рівня 0,3400/0,3550. На закриття торгів ціни впали до 0,3300/0,3450. У Росії курс долар-рубль скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 27,5181 (+0,0090).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4452/1,4454, а на 15.10 зросли 1,4611/1,4613.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 13,3660/13,9500, на 11.00 ціни пішли вгору до 13,7435/14,3285, а на 12.00 знизилися до 13,6095/14,1275. На закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH знов попрямували вгору - 13,9515/14,3230.