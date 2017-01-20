Перед інавгурацією Трампа в мережу виклали похмурий тизер "Карткового будину" з перевернутим прапором

На сторінці серіалу «Картковий будиночок» у Facebook з'явився 30-секундний ролик, який, очевидно, натякає на вихід нового сезону.

Підпис під відео - «We make the terror» («Ми створюємо кошмар»).

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Тизер виклали в мережу під час інавгурації Дональда Трампа, яка супроводжувалася масовими демонстраціями в усьому світі.

Судячи по ролику, новий сезон вийде вже 30 травня.

Довідка. "Картковий будинок" - американський телесеріал в жанрі темної політичної драми, що оповідає про члена Палати представників США і його сходження на пост президента США.

Дія розгортається в столиці США Вашингтоні в наші дні. Амбітний конгресмен Френк Андервуд взамін на обіцянку зробити його Державним секретарем США допомагає Гаррету Уокеру стати президентом США, але в кінці кінців останній відмовляється призначити Андервуда на цю посаду, і Френк зі своєю дружиною Клер Андервуд вирішують помститися новому президенту і захопити владу в свої руки.