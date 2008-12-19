На Львівщині оголосили штормове попередження

У Львівській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на Львівський обласний центр з гідрометеорології МНС, на території області до 20.00 19 грудня очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, які місцями посиляться і продовжуватимуть іти 20 грудня. Місцями можливе налипання мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку. На дорогах очікується ожеледиця.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та своєчасної ліквідації їхніх можливих наслідків, Головним облуправлінням МНС штормове попередження надіслане головам районних та міських державних адміністрацій, аварійних та комунальних служб області, яким, у відповідності до компетенції, запропоновано забезпечити готовність і своєчасне залучення техніки для прибирання доріг та вулиць від снігу і підтримання їх у належному стані, забезпечити своєчасне застосування протиожеледевих матеріалів для посипання доріг, вулиць і тротуарів.

Своєю чергою підрозділи МНС переведені в готовність до використання та підключення автономних джерел енергопостачання для аварійного забезпечення електроенергією споживачів, а також до залучення необхідних сил і засобів при ускладненні та припинені руху на автодорогах.

Зважаючи на погіршення метеоумов, МНС радить водіям транспортних засобів по можливості утримуватися від поїздок при засніженості доріг та ожеледі.

Також МНС закликає населення, особливо у сільських районах, під час зимової негоди самим подбати про нормальні умови життєдіяльності: приготувати лопати для розчищення від снігу прилеглої до власних осель території та ділянок дороги; не допускати накопичення великих снігових мас на дахах будинків.