Нестабільні ціни на нафту - загроза для глобальної економіки

Нестабільні світові ціни на нафту, як і раніше, становлять загрозу для світової економіки, заявив у п`ятницю прем`єр-міністр Гордон Браун, виступаючи на енергетичному саміті, що проходить у Лондоні.

"Ясно, що найсерйознішим викликом є нестабільність цін (на нафту). Дикі коливання в цінах б’ють по країнах в усьому світі", - сказав Браун. Він додав, що особливо потерпають від цього країни, що розвиваються, які залежать від нафтового імпорту.

Впродовж другого півріччя 2008 року ціна нафти на світових ринках впали з майже 150 до 40 доларів за барель.

Британський прем`єр зазначив, що високі ціни на нафту в останні роки були причиною високої інфляції і змушували уряди багатьох країн тримати облікову банківську ставку на високому рівні, що згубно позначалося на економіці в цілому.

Браун закликав до створення "нового партнерства" між країнами-виробниками і країнами-споживачами нафти за прикладом міжнародних механізмів, що їх створюють провідні економічні держави світу для боротьби з глобальною фінансовою кризою.

Саміт керівників енергетичних відомств провідних країн-виробників і споживачів нафти проходить у Лондоні.

Головними питаннями порядку денного зустрічі є формування стабільних світових цін на нафту в умовах світової економічної кризи, а також можливе створення світової бази даних про запаси, виробництво і споживання нафти і нафтопродуктів.

Вперше ідея проведення великого міжнародного засідання, де змогли б зустрітися представники найбільших нафтовиробників і споживачів вуглеводневої сировини, була висунута прем`єр-міністром Гордоном Брауном в червні цього року.

РІА “Новости”