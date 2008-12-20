Президент радить Нацбанкові зв'язати вільні кошти банків

Президент рекомендує Національному банку України вжити заходів з обмеження впливу вільних коштів банків на валютний ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора, виступаючи на нараді з банкірами.

“Це компетенція Національного банку, і я можу в даному випадку тільки просити Правління Національного банку розглянути сьогодні можливість випуску спеціалізованих депозитів НБУ. У нас на кореспондентському рахунку є 21,5 млрд. грн. коштів. У нас є вибір: або одна десята цих коштів піде на валютний ринок, і вибиратиме наші резерви; а нам краще резерви зробити для рефінансування або уряду, або металургії, або доступного житла. Якщо ми ці гроші зв`яжемо, це зменшить тиск, який вони можуть зробити сьогодні, зараз на гривню», - сказав Президент.

Він зазначив, що зараз не йдеться про те, під яку саме ставку дохідності залучатимуться дані кошти, оскільки сьогодні важливо обмежити негативний вплив цих коштів на курс національної валюти.

“Ми повинні розуміти, що сьогодні у нас не питання, яка ставка повинна бути - чи 15%, чи 16%, чи 17%. Питання сьогодні стоїть, що ці гроші потрібно забирати з ринку, оскільки вони сьогодні руйнують стабільність гривні, - підкреслив В.ЮЩЕНКО. – Це надмірна пропозиція, не можемо ми боротися за стабільність гривні, не управляючи кореспондентським рахунком».