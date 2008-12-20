Від продажу зброї до Грузії українська армія не постраждала

Реалізація систем озброєнь і військової техніки в Грузію абсолютно не вплинула на бойову готовність Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-службі Міністерства оборони, на цьому наголосив перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковник Геннадій ВОРОБЙОВ під час виступу у Верховній Раді України в ході обговорення звіту Тимчасової слідчої комісії з питань з’ясування обставин та встановлення фактів поставки до Грузії української військової техніки з порушенням законодавства України та норм міжнародного права.

Як зазначив Г.ВОРОБЙОВ, Державною програмою розвитку Збройних сил України на 2006-2011 роки визначено певний бойовий склад української армії і, відповідно, кількість систем озброєння і бойової техніки, яка повинна залишитися на кінець 2011 року.

За інформацією першого заступника начальника Генштабу, решта озброєння, військової техніки і майна була передана у 2006 році відповідним департаментам Міністерства оборони України для прийняття по ним рішень щодо подальшого застосування.

”Реалізація систем озброєнь і військової техніки в Грузію абсолютно не вплинула на бойову готовність Збройних сил України”, - Г.ВОРОБЙОВ.

Аргументуючи свої слова, генерал-полковник зазначив, що у зенітних ракетних військах Повітряних сил ЗСУ визначена певна кількість дивізіонів, зенітно-ракетних комплексів, яка повинна бути на кінець 2011 року.

”На даний час у бойовому складі ми маємо значно більше тих дивізіонів і підрозділів, які виконують завдання з прикриття важливих державних і військових об’єктів як у мирний час, так і в особливий період”, - зазначив перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України.

Г.ВОРОБЙОВ також повідомив, що технічний стан зенітного ракетного дивізіону “Бук-М1”, який було реалізовано в Грузію державною кампанією “Укрспецекспорт”, ще у 2006 році було визнано таким, що відпрацював свій термін експлуатації, і в тому ж році його було передано для ремонту на Балаклійський ремонтний завод.

”Виведення цього дивізіону з бойового складу відбувалося у відповідності до рішення Кабінету міністрів України і не призвело до зниження бойової готовності з’єднань та частин Збройних сил”, - підкреслив Г.ВОРОБЙОВ.

Як він пояснив, є певна циклічність несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони держави всіма дивізіонами і бойовими зенітно-ракетними комплексами Повітряних сил, і відповідним чином вони у певний час несуть бойове чергування.

”Безпосередньо з бойового чергування ніхто бойовий дивізіон зняти не може”, - підсумував Г.ВОРОБЙОВ.

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів поставок Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК, зокрема, заявляв, що комісія виявила факти поставок до Грузії української зброї, що завдало значної шкоди обороноздатності країни. Зокрема, В.КОНОВАЛЮК повідомляв, що до Грузії Україна продала дивізіон зенітних ракетних комплексів “Бук-М1”, який було знято з бойового чергування.