"У відповідь на спалення": на Дніпропетровщині пропонують провести флешмоб з прапорами України
15:41, 25 січня 2017Суспільство
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У Кривому Розі запропонували встановити прапори на всіх будинках міста.
Про це повідомляє 056.ua з посиланням на соцмережі.
Так, криворіжцям запропонували запустити "флешмоб" - встановити прапори України на власних будинках і на всіх установах.
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"У відповідь на спалений прапор встановимо сотні прапорів. Де флагштоки, де є можливість - встановимо прапори України. Тому що вони дуже не подобаються нашим ворогам. Нехай майорять жовто-блакитні і червоно-чорні кольори в нашому місті", - йдеться в замітці користувача Facebook Ільяни Гайдук.
Як відомо, напередодні в Кривому Розі спалили державний прапор України біля стели Героїв АТО.
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