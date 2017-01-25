"У відповідь на спалення": на Дніпропетровщині пропонують провести флешмоб з прапорами України

Про це повідомляє 056.ua з посиланням на соцмережі.

Так, криворіжцям запропонували запустити "флешмоб" - встановити прапори України на власних будинках і на всіх установах.

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"У відповідь на спалений прапор встановимо сотні прапорів. Де флагштоки, де є можливість - встановимо прапори України. Тому що вони дуже не подобаються нашим ворогам. Нехай майорять жовто-блакитні і червоно-чорні кольори в нашому місті", - йдеться в замітці користувача Facebook Ільяни Гайдук.

Як відомо, напередодні в Кривому Розі спалили державний прапор України біля стели Героїв АТО.