Клімкін про наругу над меморіалами в Биківні: провокатори понесуть відповідальність

Про це він написав у Twitter.

"Рішуче засуджую наругу над українським і польським меморіалами в Биківні. Для провокаторів немає нічого святого, і вони понесуть відповідальність", - заявив Клімкін.

Як повідомлялося, у селищі Биківня під Києвом невідомі сплюндрували український та польський меморіали жертвам НКВС.

У відділі комунікації поліції Києва проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників.

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За інформацією правоохоронців, «невідомі особи протягом ночі червоною фарбою розмалювали «Биківнянські могили» та пошкодили дві стели». Слідчо-оперативна група оглянула місце події та виявила пристрій із залишками фарби.

«Вилучені речові докази направили на експертні дослідження», - зазначили у поліції.

Міністерство закордонних справ Республіки Польщі направило ноту Міністерству закордонних справ України у зв'язку із сплюндруванням польського військового цвинтару у Биківні.