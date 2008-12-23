Українсько-російська газова суперечка підштовхує Євросоюз до дій

На тлі українсько-російської газової суперечки в Євросоюзі знову стало актуальним питання пошуку альтернативних шляхів та джерел надходження енергії. Чехія наполягає на прискоренні будівництва газопроводу «Набукко».

Експерт Центру стратегічних та міжнародних наук Александрос Петерсен радить керівництву Євросоюзу підходити до вирішення проблеми енергозалежності, керуючись відчуттям безпеки. На його думку, нині транскаспійський газогін або трубопровод «Набукко» з Туреччини до Австрії становить першочергову важливість для трансатлантичної безпеки. В довготривалій перспективі, на думку експерта, Євросоюзу необхідно інвестувати у відновлювальні джерела енергії.

Водночас зменшення енергозалежності від Москви оголосила своїм пріоритетом Чехія, яка з 1-го січня головуватиме в Євросоюзі. Одним з головних завдань, яке Прага поставила перед собою на наступні шість місяців, є просування проекту будівництва газогону «Набукко». Тим більше, що в часи кризи, як стверджують експерти, зведення трубопроводу може стати значно дешевшим.

За словами директора спільного підприємства «Набукко» Райнгарда Мітшека, наступного року через падіння цін на сталь можна буде переглянути обсяги необхідного інвестування в проект. Мітшек очікує приємних сюрпризів. Він зауважує, що після будівництва «Набукко» єдиним постачальником буде Азербайджан, потім зможуть долучитися Туркменістан, Ірак, Іран або ж Єгипет.

Німецька хвиля