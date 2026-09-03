У Норвегії арештували російське судно за заявою 'Нафтогазу'

Відповідне рішення ухвалив норвезький Окружний суд Нур-Трумс і Сенья.

У Норвегії, де взимку не вимикають світло вдома навіть удень, заблокували російське судно "Професор Молчанов": його арешт має забезпечити стягнення з росії близько 4,22 мільярда доларів за незаконне захоплення активів "Нафтогазу" в окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Відповідне рішення 31 серпня 2026 року ухвалив норвезький Окружний суд Нур-Трумс і Сенья.

За рішенням суду, судно не може залишати місце свого перебування - порт Баренцбург на архіпелазі Свальбард. "Професор Молчанов" належить рф та використовується для комерційних експедиційних круїзів.

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Арешт судна має забезпечити виконання арбітражного рішення, відповідно до якого росія повинна виплатити "Нафтогазу" близько 4,22 мільярда доларів, а також проценти та витрати.

"Це ще один важливий крок до відновлення справедливості. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена Нафтогазу та іншим компаніям Групи компенсація не буде сплачена", - заявив виконувач обов’язків голови правління компанії Сергій Федоренко.

Російські танкери

Нещодавно уряд США продав на металобрухт два підсанкційні нафтові танкери, які були захоплені через кілька днів після рейду Вашингтона у Венесуелі. Дубайська компанія з утилізації суден Global Marketing Systems придбала танкери минулого місяця. Сума угоди не називається.

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