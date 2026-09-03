Росіяни почали виробляти додаткові комплекси РЕБ для протидії Starlink, - Флеш

Противник намагатиметься захистити всі важливі об’єкти на окупованій території від наших безпілотників.

Російські окупанти, які придумали новий захист для своїх дронів, почали виробляти додаткові комплекси РЕБ для протидії системі Starlink. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Ворог виробляє додаткові комплекси РЕБ проти "Старлінка". За моєю інформацією, російські підприємства закуповують комплектуючі для виробництва ще кілька сотень комплексів (300-400). Один комплекс охоплює площу 15-25 кв. км", - написав він.

За його словами, противник намагатиметься захистити всі важливі об’єкти на окупованій території від наших безпілотників.

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"Ми також будемо повторювати все це колись у майбутньому проти супутників РФ "Рассвет", - додав Флеш.

Війна в Україні - використання Starlink

Раніше видання Business Insider повідомляло, що українська кампанія далекобійних ударів по Росії значною мірою спирається на американські технології, зокрема супутниковий зв’язок Starlink, програмне забезпечення та розвіддані. Українські військові побоюються, що рішення американських компаній або влади США у критичний момент можуть обмежити можливості України на полі бою.

За словами австрійського полковника і військового аналітика Маркуса Райснера, поєднання таких можливостей, як американська розвідка, штучний інтелект і Starlink, "робить можливим проведення та підтримання українцями кампанії середньо- та далекодальніх ударів по Росії".

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