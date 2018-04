Джекі Чан знімався в порно (фото)

Джекі Чан признався, що тридцять один рік тому знявся в порнографічному фільмі. Як повідомляє The Sun, 52-річний Джекі Чан пригадав назву порнофільму з своєю участю - "All In The Family".

За словами актора, йому довелося зніматися в такій картині через відсутність коштів для існування. Він додав, що в 70-х роках ХХ століття порнофільми були набагато консервативнішими, ніж зараз.

Фільми з участю Джекі Чана виробництва Гонконгу користувалися популярністю в багатьох країнах, але в США його слава дійшла тільки в 1998 році, після виходу на екрани картини "Час пік". В даний час Чан працює над двома фільмами "Панда кунг-фу" і "Час пік-3", повідомляє NEWSru Israel.

Джекі Чан народився в Гонконзі в 1954 році, батьки назвали його Чан Конг-сан. Він закінчив Китайську академію драми і збирався стати оперним артистом, але на той час популярність опери в Гонконзі впала.

Чан перепробував безліч занять, якийсь час прожив в Австралії, поки, нарешті, не повернувся до Гонконгу для того, щоб зніматися в кіно. Це відбулося в 1976 році.

