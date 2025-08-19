За словами політика, жодна сторона не отримає 100% своїх вимог.

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що не має сенсу вдаватися в усі подробиці переговорів щодо закінчення війни в Україні, особливо, коли вони проводяться в приватному порядку. Про це він сказав в ефірі Fox News.

"Треба дати цим людям простір для роботи. У них є свої виборці, свої міркування. І в цьому плані не варто надавати перевагу одній зі сторін. Я думаю, що всі розуміють, що одним з ключових елементів є те, що Україна має відчувати себе в безпеці, рухаючись вперед. Вони мають вірити, що в кінці цієї війни вони будуть у такому становищі, що їх більше ніколи не завоюють", - наголосив Рубіо.

За його словами, у будь-яких перемовинах щодо закінчення війни обидві сторони повинні не лише отримувати, але й віддавати.

"Жодна сторона не отримає тут 100%. Кожна сторона має піти на деякі поступки. І, очевидно, питання про те, де провести межу, за якою війна закінчиться, буде частиною цих переговорів. Це нелегко, можливо, навіть несправедливо. Але це необхідно, щоб покласти край війні. Так було в кожній війні. Єдина війна, яка не закінчується таким чином, - це війна з беззастережною капітуляцією однієї сторони перед іншою. І ми не побачимо цього в цьому конфлікті", - додав держсекретар США.

Територіальні поступки між РФ та Україною - що відомо

Раніше у The Wall Street Journal писали, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом допустив "пропорційний обмін" територіями. Зокрема український лідер під час переговорів не відкинув обмін територіями, але вказав на складнощі в цьому питанні.

"Зеленський... сказав, що буде складно переселити населення і скасувати конституційну заборону України на здачу території, повідомили чиновники. Однак Зеленський сказав, що може розглянути "пропорційний обмін", - зазначили у виданні.

Водночас президент України заявив, що питання територій ми залишимо між мною та Путіним. Він підкреслив, що спочатку Росія запропонувала двосторонню зустріч Україна-Росія, але потім - тристоронню. За словами Зеленського, він хоче, щоб їхня зустріч відбулася без будь-яких умов.

