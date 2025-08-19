Також у налаштуваннях можна відкотити оновлення і повернутися до глобальних відгуків.

Steam змінив систему оглядів, і тепер користувацький рейтинг гри залежить від мови клієнта гравця. Замість єдиного глобального рейтингу користувачі за замовчуванням бачать оцінки, засновані саме на відгуках їхньою мовою.

Щоб сформувався окремий рейтинг, у гри має бути мінімум 2000 відгуків загалом і хоча б 200 конкретною мовою. У результаті на сторінці проекту тепер можна подивитися розбивку за мовами, і різниця буває відчутною. Наприклад, у GTA 5 зараз 69% позитивних відгуків англійською і 78% українською.

Якщо комусь звичніша глобальна картина, то повернутися до неї можна в налаштуваннях магазину, але за замовчуванням Valve увімкнула саме мовну систему. У компанії кажуть, що це має підвищити прозорість і довіру до оглядів.

Зроблена вся ця система, щоб захиститися від рев'ю-бомбінгу, яким грішать, наприклад, китайські гравці. Наприклад, наприкінці минулого року китайські гравці закидали Baldur's Gate 3 негативними відгуками через промову Свена Вінке на The Game Awards 2024. Все тому що на TGA 2024 перемогла не Black Myth: Wukong.

Раніше ми розповідали, що в Steam розпочався фестиваль українських ігор. Захід розпочався 14 серпня і триватиме до 21 серпня включно.

