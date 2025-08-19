Населення просять не наближатися до небезпечних предметів та негайно звертатися до відповідних служб.

Після атаки на Полтавську область, яку російська армія здійснила уночі 19 серпня, у місті Кременчук знаходять нерозірвані касетні боєприпаси ворожих ракет. Про це заявив мер міста Віталій Малецький.

"Увага! Життєво важлива інформація! На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет!", - наголосив міський голова.

Він оприлюднив фото цих боєприпасів та звернувся до населення з проханням дотримуватись усіх відповідних правил безпеки та у разі виявлення підозрілих предметів одразу звертатися до відповідних структур.

"Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх - вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі й можуть привертати увагу малечі!", - акцентував Малецький.

Удар РФ по Полтавщині - що відомо

Нагадаємо, уночі 19 серпня армія РФ завдала масованого удару по Полтавщині. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Через ворожу атаку у Лубенському районі без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що у місті пролунали десятки вибухів - ціллю ворога була енергетична та транспортна інфраструктура.

"У той самий час, коли Путін по телефону запевняв Трампа, що прагне миру, і коли президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру путінська армія починала чергову масовану атаку по Кременчуку", - наголосив мер.

