Мерц не впевнений, чи "вистачить Путіну сміливості" відвідати зустріч.

Зустріч українського президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися вже до кінця серпня. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Reuters.

Мерц повідомив журналістам, що "американський президент поговорив із російським президентом телефоном і домовився про зустріч російського та українського президентів протягом наступних двох тижнів".

При цьому місце зустрічі поки не визначено, додав він.

Мерц сказав, що такий саміт необхідно добре підготувати, але не впевнений, чи "вистачить Путіну сміливості" відвідати його.

"Ми не знаємо, чи вистачить у російського президента сміливості відвідати такий саміт. Тому потрібно його переконати", - заявив канцлер Німеччини.

Трамп погодився надіслати після цього ще одне запрошення на тристоронню зустріч, щоб переговори могли "дійсно початися", додав Мерц.

Він також підкреслив, що Україну не слід примушувати до передачі Донбасу Росії на переговорах, порівнявши це з відмовою США від одного зі штатів.

"Вимога Росії до Києва відмовитися від вільних районів Донбасу, по суті, відповідає пропозиції Сполученим Штатам відмовитися від Флориди", - заявив Мерц.

Зустріч Путіна і Зеленського

Раніше Трамп заявив, що зателефонував Путіну і домовився про тристоронню зустріч.

"Я зателефонував Путіну і почав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським у місці, яке ще належить визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участю двох президентів і мене", - написав президент США.

Володимир Зеленський на брифінгу підтвердив, що готовий до зустрічі з Путіним і з ним він збирається обговорювати питання територій.

